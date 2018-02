Napoletani scomparsi in Messico, il Procuratore Lopez: "Tra gli arrestati anche una donna"

La conferma della prima ipotesi investigativa che riguarda i tre napoletani scomparsi in Messico arriva dal procuratore dello stato di Jalisco Raul Sanchez: "Sono quattro i poliziotti arrestati, accusati di aver ceduto i tre napoletani a una banda armata. Non sappiamo se i napoletani sono vivi, li stiamo cercando con tutte le nostre forze". Tra i poliziotti arrestati, quattro e non tre come riportato in un primo momento, c'è anche una donna. Emilio, Salomon, Fernando e Lydia, questi i nomi dei quattro agenti di Tecalitlan arrestati. Rischiano, secondo il procuratore, tra i 40 e i 60 anni di carcere.

Il procuratore non ha fornito ulteriori dettagli, si legge su organi di stampa internazionali. Raul Sanchez sarà presente alle audizioni di controllo che si terranno a Ciudad Guzman, nello stato di Jalisco.