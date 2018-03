Napoletani scomparsi in Messico, la polizia prende ordini dai criminali

Nella intercettazione telefonica pubblicata da 'Chi l'ha visto' il capo del cartello messicano Nueva Generacion de Jalisco, El Mencho, parla con un funzionario di polizia. Sembra chiaro, dal tono dell'uomo e dalle offese ripetute in continuazione, che il poliziotto debba sottostare agli ordini che riceve direttamente dal cartello criminale. Ricordiamo che, stando alle ultime notizie che in tal senso arrivarono dal Messico, i tre napoletani sarebbero stati consegnati proprio al cartello messicano CJNG comandato dal Mencho. I poliziotti avrebbero venduto i tre napoletani ai criminali, per 43 euro.