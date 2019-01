Napoletani scomparsi in Messico: "Lo Stato si occupa solo di Cesare Battisti"

Claudio Falleti, avvocato delle famiglie Russo-Cimmino, parenti dei tre napoletani scomparsi in Messico da un anno circa, ha diffuso una nota stampa: "Il 31 gennaio 2019 sarà l'anniversario della vendita dei nostri connazionali a dei narcos messicani: è ora di smetterla di chiamarla morbidamente scomparsa", scrive l'avvocato Claudio Falleti. "Uomini dello Stato che vendono 3 cittadini italiani. A che punto siamo? [...] Abbiamo capito che se ti chiami Cesare Battisti riescono, e sottolineerei per fortuna, a riportarti in Italia per scontare la tua pena, ma se ti chiami Russo e Cimmino le indagini in Messico possono pure rallentare, il tuo stato se ne occupa quando ha tempo. Stato di Diritto per alcuni e non per altri. [...] La politica ha i suoi compiti ed uno di questi è tutelare i suoi cittadini".