Napoletani scomparsi in Messico, il messaggio di Nino D'Angelo

Anche il mondo della musica e della cultura napoletana non resta indifferente al dramma che sta vivendo la famiglia di Antonio e Raffaele Russo e Vincenzo Cimmino, i tre napoletani scomparsi in Messico di cui non si hanno ormai più notizie dal 31 gennaio scorso.

Via Facebook, infatti, anche Nino D'Angelo ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza ai familiari.

"Sono molto vicino alle famiglie dei tre napoletani spariti in Messico", ha scritto sulla sua pagina social il noto artista partenopeo.