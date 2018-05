Festa della mamma, la preghiera della zia di uno scomparso in Messico: "Facci la grazia"

Domenica 13 maggio è la festa della mamma: una festa in tono minore per le famiglie Russo e Cimmino, parenti di Raffaele, Vincenzo e Antonio, scomparsi in Messico dal 31 gennaio. Le ricerche dei tre nello stato di Jalisco non hanno portato, finora, alcun risultato, anche se la giustizia fa il suo corso. Si sa, infatti, che tre poliziotti municipali hanno ceduto i tre napoletani, per 43 euro, a un gruppo criminale legato al cartello CJNG, un'associazione a delinquere molto pericolosa in uno degli stati col maggior numero di morti ammazzati al mondo. Fortuna Russo, sorella di Raffaele e zia di Antonio, ha condiviso sui profili social una preghiera rivolta a Dio, raccontando le sue afflizioni e quelle della madre, la nonna di Antonio.

"Signore, fra poco è la festa della mamma. Tu lo sai che mamma mia ha 78 anni e ha solo Lello e me. Ti prego falle questo regalo tu lo sai mamma mia è una donna che si tiene tutto dentro, ma io che la vedo piangere la notte, disperarsi per il suo amato nipote Antonio, perche Antonio veniva tutti i giorni, si metteva nel letto vicino a lei e lei lo coccolava. Tutto quello che gli piaceva, quello faceva. Ti prego non farla disperare più, è una madre e una nonna,di una certa età, falle la grazia. Io non parlo mai di mia mamma perché lei è riservata ma non ce la faccio più sentirla disperarsi perché vuole la sua famiglia. Dio, facci questa grazia, facceli tornare da noi. Per te tutto è possibile. Abbi pietà di noi".