Napoletani scomparsi in Messico, giallo sulle telecamere in riparazione

Il mistero che riguarda i tre napoletani scomparsi in Messico da un mese si infittisce: notizie positive sembrano non arrivare mai, anzi, per quanto le diverse istituzioni promettano impegno e collaborazione, gli aggiornamenti dal Messico sono inquietanti e disegnano un quadro dalle tinte oscure. L'ultima notizia, emersa in serata dal Messico, è stata riferita da molti organi di stampa del paese. Mancano le prove di una effettiva partecipazione della polizia locale all'arresto dei tre napoletani (Raffaele, Antonio e Vincenzo) e alla seguente cessione dietro compenso (si parla di 1000 pesos, 43 euro) a una banda locale armata (è emerso il nome di un certo Don Angel, probabilmente affiliato al cartello 'Nueva Generacion', tra i gruppi criminali in maggiore ascesa in Messico).

Quando gli inquirenti sono tornati nella pompa di benzina da cui gli italiani sono spariti, hanno trovato le telecamere fuori servizio: sono tutte in riparazione, e di quel 31 gennaio non resta neanche un fotogramma. Non solo le telecamere di videosorveglianza della pompa di benzina, ma anche quelle dei negozi vicini: tutte da riparare, nello stesso periodo. Strana coincidenza.



I due poliziotti sono stati condannati a un anno di carcere preventivo, ma senza prove rischiano di essere scarcerati a breve. Intanto Alfonso Hernández Barrón, presidente della Commissione statale per i diritti umani, ha annunciato che la Commissione lavora a 49 denunce di sparizione forzata: tra le 49 carte c'è anche quella relativa ai tre napoletani.