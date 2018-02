CJNG, ovvero la banda messicana più temibile: a loro sono stati consegnati i napoletani

La notizia che i tre napoletani scomparsi in Messico sono stati consegnati dai poliziotti a una banda armata operante a Tecalitlan ha sconvolto i familiari. "Sono stati venduti per 43 euro", ha affermato ieri Francesco, figlio di Raffaele Russo. La cosa più inquietante è che lo stato messicano di Jalisco è il territorio di uno dei cartelli del narcotraffico più potenti al mondo: la "Nueva Generacion". In Messico vivono circa 120 milioni di persone, nello stato di Jalisco 8 milioni. E nell'ultimo anno, nel solo stato di Jalisco, sono state uccise 1300 persone: in Italia (60 milioni di persone), ne sono state uccise 'solo' 400. Jalisco, dicevamo, è oggi sede del cartello "Jalisco Nueva Generacion", soprannominato anche "il cartello dei sei anni", a contestualizzare la rapida e brutale ascesa durante il governo del presidente Enrique Peña Nieto. Sin dalla sua fondazione nel luglio 2010, il CJNG guidato da Rubén Oseguera Cervantes, detto "El Mencho", è stato determinato a posizionarsi come il cartello dominante della droga in Messico, e ha raggiunto l'obiettivo dopo violenti scontri con le forze di sicurezza del governo messicano e con i suoi nemici, tra cui Los Zetas ed il cartello di Sinaloa, che sono stati indeboliti dopo la cattura dei loro leader principali.



Attualmente il CJNG controlla 17 dei 32 stati del Messico. A Jalisco sono imperanti, ma hanno centri di distribuzione in città come Juarez, Chihuahua, Nuevo Laredo, Tamaulipas. Da queste città vengono spedite quantità all'ingrosso di marijuana, eroina e cocaina in posti come Los Angeles, New York, Seattle e Atlanta, negli Stati Uniti. Nel frattempo, l'ondata violenta che scuote lo stato ha lasciato a terra decine di morti nei primi giorni del 2018. Di recente 15 poliziotti sono rimasti uccisi in un'imboscata.