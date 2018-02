Napoletani scomparsi in Messico, irreperibile il dg della polizia di Tecalitlán

La vicenda dei tre napoletani scomparsi in Messico, Raffaele e Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, si tinge sempre più di giallo. Secondo quanto riferito da "Chi l'ha visto?", infatti, il direttore generale della polizia di Tecalitlán sarebbe irreperibile. Questo è quanto avrebbe riferito ai media il Segretario Generale del Governo dello stato di Jalisco.

La trasmissione Rai ha intervistato anche una dipendente della stazione di servizio di Tecalitlán da dove due dei napoletani scomparsi, hanno avvisato di essere stati fermati da agenti della polizia locale.

"Le mie telecamere era fuori servizio da due giorni prima, a causa di una riparazione in corso. In questa stazione le auto della polizia vengono a fare rifornimento più volte nel corso della giornata. Non saprei dire a che ora e chi è venuto o non è venuto", ha spiegato la donna.

Intanto al giornale messicano "Mural", ha parlato anche il presidente del municipio di Tecalitlán, Víctor José Guadalupe Díaz Contreras: "Questo è un posto generalmente tranquillo. La sparizione dei tre italiani ha sorpreso sia le autorità che gli abitanti".