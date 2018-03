Napoletani scomparsi in Messico, arriva l'Interpol a dare una mano nelle ricerche

Una task-force dell'Interpol, l'Organizzazione internazionale della polizia criminale, sarà in contatto e supporterà i poliziotti messicani per aiutarli a trovare i tre napoletani (Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino), scomparsi dal 31 gennaio in Messico, nello stato di Jalisco. I numerosi dubbi sulla condotta dei poliziotti messicani (i quattro che avrebbero venduto i napoletani a una banda armata per 43 euro, ma anche gli inquirenti, che, secondo la difesa, avrebbero torturato i quattro arrestati per estorcere una confessione) rendevano necessario un aiuto esterno. Ad annunciare l'intervento dell'Interpol sono stati gli avvocati delle famiglie coinvolte nella triplice scomparsa.