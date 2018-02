Scomparsi in Messico, i giornali messicani: "La Procura è in contatto con l'Ambasciata"

Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino sono scomparsi in Messico e non rispondono al telefono dal 30 gennaio. Ieri abbiamo contattato uno dei parenti, Gino Bergamé, che ci ha spiegato le dinamiche di quello che sembra ancora un rapimento. La preoccupazione aumenta con il trascorrere delle ore, eppure dei napoletani non si ha alcuna notizia. I giornali messicani (citiamo El Manana) riportano dell'apertura di un fascicolo di ricerca in Procura, affidato al sostituto procuratore Sergio Colaiocco. "La procura di Roma ha aperto ieri un'indagine ufficiale che verrà incanalata alle autorità messicane nelle prossime ore. Come procuratore incaricato del caso è stato nominato sostituto procuratore Sergio Colaiocco e, secondo le prime informazioni, sarebbe già stato in contatto con l'Ambasciata italiana in Messico per indagare sul caso", scrive El Manana.



La polizia locale, come svela Bergamé, in un primo momento aveva ammesso di aver prelevato Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, mentre ora smentisce qualunque contatto con i tre. I familiari sono in Messico per le ricerche. Del caso ha cominciato ad occuparsi anche Chi l'ha visto.