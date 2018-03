Napoletani scomparsi, la tv messicana mostra foto su cui si indaga

La tv messicana Las Estrellas ha riportato alcune interessanti notizie che riguardano Raffaele, Antonio e Vincenzo, i tre napoletani scomparsi in Messico dal 31 gennaio. "Come parte del portafoglio investigativo", spiega la giornalista nel servizio andato in onda all'interno del telegiornale messicano, "il Procuratore Generale dello Stato di Jalisco sta analizzando alcune fotografie in cui gli italiani appaiono con armi e accompagnati da presunti criminali". Tra gli italiani ritratti in foto c'è anche Daniele Russo, anch'egli in Messico quando i parenti sono scomparsi, poi rientrato in Italia.

Al rientro in studio la conduttrice del telegiornale afferma: "Per quanto queste fotografie facciano parte del portafoglio investigativo, non intendiamo esprimere alcun giudizio sulla condotta in Messico dei tre italiani. Desideriamo, come i loro parenti in Italia, che vengano ritrovati in buone condizioni". Ieri la toccante fiaccolata napoletana per chiedere verità sul caso.