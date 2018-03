Lo chiamano 'Cinturone Rosso': qui sono scomparsi i tre napoletani in Messico

Abbiamo voluto raccontarvi gli 'infernali' numeri dello stato di Jalisco, stato confederato messicano dal quale sono spariti i tre napoletani (Raffaele, Vincenzo e Antonio). Si parla di circa 1400 omicidi all'anno, la media di quattro morti al giorno. Ma quello che sconvolge sono i numeri delle sparizioni. Nel solo stato di Jalisco (lo ricordiamo, 7 milioni di abitanti), negli ultimi quattro anni ci sono state oltre 14mila sparizioni. La Commissione dei diritti umani a Jalisco (che nei giorni scorsi ha chiesto risposte formali alla Procura, ordinando un'accelerazione nelle ricerche dei tre napoletani) l'ha definita "il Cinturone rosso". Quella che vediamo in foto è una zona a sud di Jalisco, che, solo da gennaio a ottobre del 2017 ha contato 237 persone scomparse.

"A Tamazula de Gordiano sono stati segnalati 16 uomini; a San Gabriel, 18 uomini e tre donne; a Tuxcacuesco, 21 uomini; in El Grullo, 25 uomini e quattro donne; a Zapotlán El Grande, 29 uomini e quattro donne; a Casimiro Castillo, 29 uomini e una donna; Cihuatlán, 36 uomini e cinque donne; a La Huerta, 43 uomini e quattro donne; Autlán de Navarro, 49 uomini e sette donne": è il triste conteggio che, su diversi giornali messicani, fa il difensore civico di Jalisco, Alfonso Hernández Barrón. In questa zona è inclusa anche Tecalitlan, la cittadina dove per l'ultima volta sono stati segnalati Raffaele, Antonio e Vincenzo: era il 31 gennaio del 2018. Da allora le ricerche proseguono senza sosta anche se, secondo i familiari, in maniera depotenziata. Per questo le donne della famiglia hanno deciso, coscienti del rischio che corrono, di partire per cercare i familiari.