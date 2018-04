Napoletani scomparsi in Messico, Francesco al padre e al fratello: "Vi aspetterò per tutta la vita"

Mentre proseguono - in maniera discutibile - le ricerche negli stati messicani di Raffaele, Antonio e Vincenzo, scomparsi dal 31 gennaio, Francesco Russo, instancabilmente impegnato nella ricerca di padre, fratello e cugino, rivolge un commovente pensiero ai tre. Una dedica pubblicata su facebook, con la foto che riportiamo e che ritrae i due fratelli Russo (a destra Antonio, scomparso in Messico). "Il mio pensiero va a te, a Te che sei un nobile di cuore, a Te che con poche parole sai far ridere il mondo, a Te che hai una gentilezza d’animo immensa, a Te che porti gioia e armonia in qualunque luogo ti trovi, a Te che sei stato il mio primo amico d’infanzia, a Te che sei il mio Fratello Caro (come mi chiami sempre). Tu, papà e Enzo, sappiate che vi sto aspettando e vi aspetterò tutta la vita se sarà necessario".



Ieri i familiari hanno chiesto alla Procura di affrettare i tempi: il Procuratore ha dichiarato di avere mandati d'arresto già pronti, che però tardano a diventare esecutivi.