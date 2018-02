Si parla dei tre napoletani scomparsi in Messico questa sera a "Chi l'ha visto"

Continuano le ricerche dei tre napoletani scomparsi in Messico (Antonio, Vincenzo e Raffaele), di cui non si hanno notizie dal 30 gennaio. I familiari temono che siano stati rinchiusi a marcire in carcere, senza possibilità di comunicare con l'esterno, dopo essere stati arrestati. Ipotesi smentita ieri dal vice-governatore dello stato di Jalisco, Roberto Lopez. Questa sera a indagare sulla sparizione ci penserà anche 'Chi l'ha visto', la popolare trasmissione di RaiTre condotta da Federica Sciarelli. Dalle 21:15 in onda, la puntata odierna sarà incentrata sulla "complessa vicenda dei tre italiani scomparsi in Messico", come la definiscono gli autori Rai.

Ci sono "tanti dubbi e incongruenze, anche da parte della Polizia locale", aggiungono presentando la puntata di questa sera.