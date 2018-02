Napoletani scomparsi in Messico, tre poliziotti arrestati

Una importante svolta giunge da fonti di stampa messicane nel caso dei tre napoletani scomparsi nello stato di Jalisco. Tre poliziotti sono stati arrestati perché, riportiamo letteralmente dallo spagnolo, sono "accusati di aver consegnato i tre italiani a un gruppo di civili armati". La zona è purtroppo molto conosciuta per la criminalità organizzata e le bande armate. I tre poliziotti arrestati in queste ore vengono interrogati: potrebbero indirizzare rapidamente le indagini. Proprio quest'oggi NapoliToday ha raccolto l'appello di Gino Bergamè, che ha chiesto "massima collaborazione" e ha rivelato che per la famiglia sono giorni "oscuri e drammatici".