Padova, due napoletani le ritrovano la borsa: "Un forza Napoli come ricompensa"

Il tifo per il Napoli non conosce confini. Lo sa bene una ragazza di Padova, Giorgia S., che si è vista restituire la borsa che aveva perso al "prezzo" di urlare "forza Napoli" come ricompensa ai ragazzi che gliel'hanno restituita.

Giorgia, uscita dalla palestra, non si era accorta di aver perso la borsa. All'interno conservava carte di credito, documenti, chiavi di casa, 200 euro in contanti: insomma, un bel problema. Poco dopo essersi accorta di quanto accaduto è stata chiamata dalla sua banca: una coppia di ragazzi napoletani aveva ritrovato tutto ed era pronta a restituirglielo.

La ragazza ha ammesso che – per pregiudizi – pensava di non rivedere i soldi. E invece dentro la pochette c'era proprio tutto. Voleva offrire una ricompensa ai ragazzi, ma tutto quello che le è stato chiesto era un video in cui urlasse "forza Napoli". E lei è stata felicemente al gioco.