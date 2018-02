Napoletani scomparsi in Messico, la famiglia caccia la troupe de I Fatti Vostri

"Non ci fanno dire quello che vogliamo, vogliono che recitiamo un copione". E così, in diretta facebook, uno dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico ha deciso di cacciare da casa la troupe de 'I Fatti vostri' che voleva realizzare un collegamento con la trasmissione Rai per informare i telespettatori sulle ultime novità riguardanti il caso di Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino. Secondo il protagonista del video la troupe avrebbe voluto indirizzare la testimonianza dei familiari. Sono giorni terribili per la famiglia: è di questa mattina la notizia dell'ampliamento delle ricerche ad altri tre poliziotti, accusati di aver ceduto a un certo Don Angel, dietro compenso di 1000 pesos (43 euro) i tre napoletani.