Anche a Udine scritte contro i napoletani: "Colerosi"

In Friuli si sta diffondendo un sentimento anti-Napoli e napoletani? Così sembrerebbe dopo la recente polemica innescata da un cartello posizionato su alcuni cassonetti a Pordenone, a cui si è aggiunto il disappunto per una scritta rinvenuta in un ascensore dell'ospedale 'Santa Maria della Misericordia' di Udine. "Odio Napoli colerosi", recita la scritta, notata da Pietrangelo Chierchia, presidente del Napoli Club di Udine. Chierchia si rivolge "ai dirigenti dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine: le facciamo rimuovere scritte del genere dai vostri ascensori?". La notizia è riportata da UdineToday.