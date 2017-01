Napoletani bloccati dalla neve a Roccaraso: "Finalmente liberati"

Le nevicate degli ultimi giorni avevano reso il loro ponte dell'Epifania un vero e proprio incubo. Persone bloccate nelle abitazioni, strade impraticabili, hanno reso complessa e spiacevole – soprattutto a bambini e anziani – quella che doveva essere una vacanza rilassante.

VIDEO - I MEZZI DI SOCCORSO IN AZIONE

Soltanto oggi, spiega a NapoliToday l'avvocato Angelo Pisani, i partenopei "prigionieri" del freddo di Roccaraso sono stati liberati dai blocchi di neve.

"Domani – rende noto l'avvocato – Noiconsumatori presenterà un esposto alle autorità competenti per accertare cause e responsabili nei ritardi di soccorso e liberazione persone dalle abitazioni a causa della neve, e per l'impraticabilità delle strade che ha impedito la libera circolazione". Noiconsumatori lamente che non c'era "alcun piano di emergenza" e che siano stati arrecati "gravi danni alla cittadinanza nonostante i moderni strumenti a disposizione per prevenire ed intervenire".

VIDEO - LE FAMIGLIE LASCIANO ROCCARASO