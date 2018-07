Pellegrini bloccati in Croazia, il Movimento 5 Stelle: "Problema in via di risoluzione”

Novità in arrivo per i 115 pellegrini napoletani di ritorno da Medjugorje rimasti bloccati nell'aeroporto di Dubrovnik, in Croazia.

Senza cibo e senza bagagli ormai imbarcati, impossibilitati sia a lasciare lo scalo sia a partire (la compagnia del loro volo ha un contenzioso economico in corso con l'aeroporto), stanno vedendo adesso la loro vicenda presa in carico dal senatore del M5S Sergio Vaccaro.

"Sono in costante contatto telefonico con i nostri concittadini, l’Unità di crisi della Farnesina, le autorità croate e l'Ambasciata italiana in Croazia, insieme al Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri Manlio Di Stefano - spiega Vaccaro - per risolvere l’increscioso problema dei 112 pellegrini campani”.

“Tutta colpa della compagnia aerea romena, Aviro Air, che non avrebbe pagato 18mila euro di tasse aeroportuali. Ma i nostri cittadini – continua Vaccaro - non possono pagare le colpe altrui. Ho chiesto spiegazioni e mi sono occupato di verificare che la situazione fosse sotto controllo. Seguiamo tutto con la massima attenzione, grazie alla Farnesina, che ho personalmente contattato, come tutte le istituzioni coinvolte e gli stessi pellegrini, fra i quali ho sentito delle famiglie del mio territorio, per rincuorarle".

"Ho avuto assicurazioni che tutto si risolverà a breve - è la conclusione del senatore - e i pellegrini potranno ritornare alle loro case o proseguire il viaggio, se lo vorranno”.