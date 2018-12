Folle fuga con un furgone: arrestati due giovani pregiudicati

I poliziotti delle Volanti della Questura di Verona hanno tratto in arresto due uomini di origine napoletana per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Intorno alle ore 17.00, giungeva una chiamata al 113 per la segnalazione di un furgone che percorreva ad alta velocità Via Pancaldo.

Poco dopo, in Via Preare, la Volante intercettava l’autovettura segnalata ma, nonostante l’attivazione dei dispositivi acustici e l’intimazione dell’alt, la stessa proseguiva la sua corsa a folle velocità in direzione Parona.

L’inseguimento proseguiva in Via del Brennero, Via dei Reti e, dopo aver invertito nuovamente la marcia verso il centro di Verona, la fuga terminava in Via Pancaldo, grazie all’ausilio di una seconda Volante intervenuta per chiudere l’intersezione stradale all’altezza dell’incrocio con Via Da Levanto.

Entrambi gli occupanti, impossibilitati a proseguire la corsa con il proprio mezzo, uscivano repentinamente dal furgone e tentavano di allontanarsi a piedi in due direzioni differenti. Una volta raggiunti, i due uomini iniziavano ad opporre resistenza attiva, spintonando gli agenti e cercando di colpirli con calci e pugni, al fine di sottrarsi al controllo. Gli stessi, con non poca fatica, venivano bloccati dagli agenti e accompagnati presso gli Uffici della Questura.

I fermati, poi identificati, sono entrambi residenti ad Afragola, in provincia di Napoli, già gravati da precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio, venivano tratti in arresto per resistenza a Pubblico Ufficiale.

Al conducente del furgone, venivano contestate diverse violazioni al codice della strada. Oltre a questo, l’uomo veniva denunciato per guida in stato di ebbrezza a seguito dell’accertamento mediante alcool test che dava esito positivo, con un tasso alcolemico rilevato di 0,96.

Durante le fasi concitate dell'inseguimento, presumendo una possibile minaccia di natura terroristica, veniva anche attivata la Squadra Uopi, team specializzato nella gestione del primo intervento in questi scenari operativi.

Trattenuti, su disposizione del Pubblico Ministero, presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo, il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la misura della custodia cautelare in carcere per il conducente e gli arresti domiciliari ad Afragola per l'altro, in attesa dell’udienza rinviata al prossimo 4 febbraio 2019.