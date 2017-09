Tagli sul viso, giallo al pronto soccorso: "Me li sono fatti da sola"

Si tinge di giallo una vicenda avvenuta ad Isernia con protagonista una donna di Napoli. Trent'anni, è stata accompagnata al pronto soccorso dal marito: aveva dei tagli sul volto.

A medici e forze dell'ordine ha raccontato di esserseli procurati da sola con una lametta, al culmine di un litigio col marito avvenuto in auto, nella zona del Casertano.

Le ferite sono state giudicate guaribili in due settimane. I carabinieri non hanno trovato la lametta. La donna, già dimessa dall'ospedale, è tornata a casa. Secondo quanto riportato dal Mattino, la sua versione non convincerebbe gli inquirenti, che stanno indagando sulla vicenda.