Noemi, arriva il bollettino medico: "Dobbiamo essere ancora attenti"

E' speranzoso il primario del Santobono Massimo Cardone, che ai giornalisti presenti all'esterno dell'ospedale commenta l'ultimo bollettino medico di Noemi, ferita in modo grave nel corso della sparatoria dello scorso 3 maggio in piazza Nazionale. "Sta meglio, il quadro di insufficienza respiratoria si sta risolvendo. La bambina è sana e dobbiamo essere contenti, ma allo stesso tempo ancora in allerta. Non crediamo possa essere nuovamente intubata, ma è meglio prendere tutte le precauzioni del caso".