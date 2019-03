Città Metropolitana, dipendenti della Na-Met occupano gli uffici della Ctp

I dipendenti della Na-Met, partecipata in liquidazione della Ctp, hanno occupato questa mattina gli uffici direzionali dell'azienda di trasporto pubblico locale della Città Metropolitana di Napoli.

Proprio nella giornata di ieri i dipendenti hanno trovato affisso in bacheca un comunicato aziendale che annunciava la revoca dei contratti di manutenzione e l'avvio della procedura della L. 223 (licenziamento collettivo).

I dipendenti si occupano di servizi per la manutenzione ed erogazione metano per gli autobus della Ctp.

"Allo stato attuale - informano in una nota i dipendenti - 24 famiglie rischiano di finire per strada per i continui rimpalli di responsabilità tra Na-Met, Ctp e la Città Metropolitana di Napoli. I dipendenti con questa occupazione chiedono al sindaco metropolitano Luigi de Magistris di scendere direttamente in campo, assistito dai suoi consiglieri e staff per restituire finalmente dignità al loro lavoro".