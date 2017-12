"Dai Nadia!": da Napoli messaggi d'auguri alla conduttrice de Le Iene

Arrivano anche da Napoli i messaggi di vicinanza a Nadia Toffa, la conduttrice de Le Iene da ieri ricoverata in gravi condizioni per un malore accusato in un albergo di Trieste, dove si trovava per un servizio dello show.

Tra gli altri, a postare sulla vicenda, anche il dirigente dell'ufficio stampa del Comune di Napoli Mimmo Annunziata, che accanto ad una sua foto con la Toffa ha scritto: "Dai Nadia! Forza...ti voglio bene".

Ricoverata ieri all'ospedale Cattinara di Trieste, la conduttrice è stata nella notte trasferita in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano. L’azienda ospedaliera di Trieste aveva fatto sapere che era stata ricoverata "per patologia cerebrale in fase di definizione" senza ulteriori dettagli. Le sue condizioni vengono attualmente definite "gravi ma stazionarie".

Nadia Toffa, bresciana, 39 anni, è stata diverse volte a Napoli – l'ultima volta avvistata in un ristorante di via Tasso – ed ha fatto luce su diverse problematiche del napoletano, come la Terra dei Fuochi e il dramma amianto.

Per aggiornamenti: Today.it