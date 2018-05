Cancellato il murales sul debito ingiusto

Doveva essere un murales con degli scugnizzi. Un pezzo di street art per dare nuova vita alla periferia ma invece era diventata una scritta contro il debito ingiusto. È stata però rimossa la frase disegnata sul palazzo di viale Traiano a Napoli. «Liberiamoci dalle catene del debito ingiusto» c'era scritto sulla facciata dove doveva sorgere un altro pezzo di arte popolare ma la frase non è piaciuta agli abitanti del posto che si sono ribellati.

In un primo momento in molti non erano nemmeno d'accordo con il disegno sulla facciata ma avevano “ceduto” in cambio di un'opera d'arte a cielo aperto. Così non era stato finora ed allora hanno deciso di coprire anche la scritta inneggiante alla battaglia del sindaco Luigi de Magistris. C'è da capire se la vicenda avrà altri sviluppi o si concluderà così mestamente.