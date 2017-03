Murales di Maradona a San Giovanni a Teduccio |FOTO

Il volto di Maradona, rappresentato in un murales realizzato nel quartiere San Giovanni, in via Taverna del ferro, ad opera dell'artista Jorit, è ormai realtà.

Il progetto, concretizzatosi anche grazie al sostegno dell'Amministrazione comunale, che ha offerto importanti supporti di natura logistica e organizzativa, nasce anche con l'obiettivo di contribuire alla riqualificazione di un pezzo importante del quartiere. L’opera è realizzata sulle intere facciate laterali di due edifici. Si tratta del più grande murales del campione argentino.

Hanno contribuito alla realizzazione dell'opera anche alcuni privati con le donazioni.

LE FOTO