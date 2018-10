Ilaria Cucchi guerriera, l'opera di Jorit all'Arenella

"Non poteva esserci giorno migliore per terminare questo murales". Così Napoli Direzione Opposta festeggia il completamento del murale che l'artista Jorit ha, all'Arenella, dedicato ad Ilaria Cucchi.

L'opera ha visto la luce nel giorno in cui un carabiniere, al processo per la morte del fratello di Ilaria Stefano, ha ammesso che il ragazzo è stato pestato a morte dai militari. La tesi che, tra mille difficoltà, la donna ha portato strenuamente avanti negli ultimi anni per ottenere giustizia.

Proprio il murale in questione è costato a Jorit un'aggressione verbale, alcuni giorni fa, ad opera di un consigliere municipale di Fratelli d'Italia, il quale si poi è detto – una volta ritrovatosi nell'occhio del ciclone – "pronto a scusarsi pubblicamente con l'artista".

Ilaria Cucchi ha apprezzato l’opera, e le ha dedicato un post sulla propria pagina social. "Chi ha dipinto questo murales è stato aggredito per averlo fatto.Questa è l’immagine di ciò che ho dentro. Siamo sfiancati da 9 anni di maratona processuale".