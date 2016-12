Il corpo del sub Antonio Ulloa Severino, 49 anni, è stato ritrovato questa mattina senza vita nelle acque di Torre del Greco, come riporta Il Mattino.

Il 49enne, che aveva alle spalle molti anni di esperienza come sub, si era immerso in Costiera. Fatale un malore che lo ha colpito mentre era in acqua. Lascia moglie e due figli.