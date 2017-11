Incidente stradale, 71enne muore investita sotto gli occhi del marito

Tragedia a Marano, dove una 71enne, Assunta Ruggiero, è morta dopo essere stata investita da un'automobile. Un 21enne di Villaricca, alla guida della vettura che ha investito l'anziana, è stato identificato e arrestato per omicidio colposo, omissione di soccorso e fuga dopo l'incidente avvenuto venerdì sera, come riporta Il Mattino.

La donna stava attraversando la strada, in compagnia del marito, quando è avvenuta la tragedia. Del 19enne si erano perse le tracce, ma decisivo è stato il ritrovamento della sua automobile incidentata in via Pavimentata a Calvizzano.