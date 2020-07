Folgorato da una scarica elettrica, Vincenzo lascia la moglie e il suo figlioletto

Indagine dei carabinieri di Aversa sull’incidente mortale che è costato la vita a Vincenzo Nave, 33 anni, originario di Giugliano in Campania. Il giovane si trovava in via Campostrino a Cesa, impegnato ad eseguire dei lavori sopra ad una impalcatura quando è stato colpito da una forte scossa elettrica ed è violentemente precipitato al suolo. Per Vincenzo non c'è stato nulla da fare, inutili i tentativi di rianimazione. Lascia una moglie e un bimbo piccolo, come riporta Casertanews.

Tantissimi sono i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia in queste ore.