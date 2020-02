Muore dopo il parto: addio a giovane mamma di Torre Annunziata

È mistero sulle cause che hanno portato questa mattina alla morte di una giovane mamma di Torre Annunziata. La 32enne Alessandra Maronelli ha dato alla luce la sua piccola, poi ha perso i sensi. La donna, moglie e madre già di altri due bambini, non si è più risvegliata tra lo sconforto del marito e dei familiari che erano accorsi in clinica convinti solo di salutare una nuova nascita.

Invece di lì a poco sarebbe stata la tragedia. Il marito appena appresa la notizia pare abbia accusato un malore. Adesso le indagini delle forze dell'ordine si concentreranno sulle cause del decesso. La salma è stata trasferita e si trova ora all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove sarà effettuata l’autopsia