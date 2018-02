Tragedia sul lavoro, operaio napoletano muore cadendo dalle scale

Un 61enne dipendente di una impresa edile, è morto cadendo da una scala a Corigliano Calabro in provincia di Cosenza. L'uomo, originario di Napoli, è deceduto per aver sbattuto violentemente la testa da una altezza di tre metri. A nulla sono valsi i soccorsi giunti sul posto, per l'operaio era ormai troppo tardi.

Accertamenti in corso dei carabinieri per stabilire la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità.

Sul posto si è recato il medico legale.