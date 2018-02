Sosta selvaggia nei luoghi della 'movida': la Polizia Municipale eleva multe à gogo

Gli agenti dell'Unità Operativa Chiaia hanno effettuato servizi a contrasto della sosta selvaggia e dei parcheggiatori abusivi. In particolare sono state presidiate le vie prossime ai locali della movida, quali piazza Vittoria, via Arcoleo, via Chiatamone nonché la Riviera di Chiaia, San Pasquale, via dei Mille e Mergellina elevando 295 verbali per la sosta selvaggia ed elevando sanzioni nei confronti di 21 parcheggiatori abusivi sorpresi ad esercitare l'attività abusiva in via San Pasquale, Piazza Vittoria e Mergellina Inoltre nell'area dei Baretti e soprattutto in via Ferrigni si è disciplinata la sosta e si è presidiata la zona affinché si verificasse l'esatto osservanza delle regole inerenti l'occupazione di suolo pubblico.

In piazzetta Augusteo è stato verbalizzato un locale perché occupava 55 mq di suolo pubblico abusivamente con tavolini sedie e teli nonché denunciato all'autorità giudiziaria per danneggiamento di suolo pubblico per aver fissato i sostegni alla pavimentazione della piazza. Gli Agenti della Turistica hanno pattugliato l'Aeroporto sorprendendo due tassisti che trasportavano turisti arrivati in città con il tassametro spento e pertanto è scattata la sanzione prevista di 169 euro con ritiro della licenza. Gli Agenti della U.O. Vomero, impegnati nei controlli della movida, hanno elevato numerosi verbali al codice della strada. In Via Aniello Falcone ne sono stati elevati per sosta irregolare 128, mentre in Via Cilea all'altezza di una nota paninoteca, per la sosta selvaggia, i verbali elevati sono stati 63 , tra Piazza Vanvitelli, via Bernini e Piazza Fanzago sono stati elevati 57 verbali, sono stati fermati e sanzionati 10 parcheggiatori abusivi e sequestrate somme relative ai proventi illeciti di tale attività. Sempre nall'ambito dei controlli 5 esercizi pubblici sono stati verbalizzati per occupazione abusiva di suolo pubblico, di cui due in via Aniello Falcone sanzionati per difformità rispetto alla Concessione e in questi casi seguirà segnalazione agli uffici di competenza per i successivi adempimenti.