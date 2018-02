Sosta selvaggia in via Aniello Falcone, multati 137 veicoli

Agenti della Unità Operativa Vomero in Via Aniello Falcone hanno elevato 137 verbali al codice della strada per varie violazioni ed in Via Cilea, nei pressi di una nota paninoteca sono stati sanzionati 85 veicoli per divieto di sosta. Altre 143 multe tra Piazza Vanvitelli, Via Bernini, Piazza Fanzago, Via Morghen e Via Cimarosa mentre in Piazza degli Artisti e Piazza Muzii sono stati verbalizzati 4 venditori di frutta e verdura abusivi, sequestrando un totale di 890 Kg di merce che poi è stata distrutta in quanto era stata sottoposta ad agenti atmosferici. Inoltre sono stati verbalizzati 13 utenti sorpresi nello sversamento di rifiuti fuori dagli orari consentiti.

A seguito di esposto gli Agenti del Vomero si sono recati presso un noto esercizio pubblico in Via Preti, dove era in atto una serata danzante, il titolare era sprovvisto delle prescritte autorizzazioni per l'attività di intrattenimento pertanto veniva verbalizzato e denunciato in quanto il locale non era in possesso della prescritta agibilità. L'ammontare di tutte le sanzioni è stata di circa 40٫000 euro. Anche gli Agenti della U.O. Fuorigrotta sono stati impegnati in zona movida a Bagnoli, dove hanno allontanato 20 parcheggiatori abusivi multando 70 auto per sosta vietata.