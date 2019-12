Raffica di multe in via Duomo: 300 contravvenzioni

Giro di vite della polizia municipale in via Duomo. Oltre 300 sanzioni per sosta vietata e 54 segnalazioni per abbandono di rifiuti: è il bilancio dell'operazione degli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti all'Unità Operativa Tutela Ambientale.

Sono state controllate, inoltre anche occupazioni eccedenti rispetto al consentito di esercizi commerciali della strada e conseguentemente multate.