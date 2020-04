In spiaggia senza mascherina a prendere il sole: sanzionati in quattro

Quattro persone in spiaggia, senza mascherine, a prendere la tintarella nonostante le norme anti-contagio in vigore. Questo è il singolare episodio accaduto a Miliscola.

A raccontarlo è il Sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione: "C’è chi, approfittando della bella giornata, ha pensato di farsi una passeggiata in spiaggia. Tutto tranquillo, fino a quando non li ha fermati la Guardia Costiera. 'Cosa fate?'. 'Ci godiamo questo sole'. In quattro, senza mascherina. A Miliscola. Come se vivessero su un altro pianeta. Bravi. Denuncia e multa".

"Qui ci sono famiglie chiuse dentro da un mese. Piacerebbe a tutti godersi il mare. Ma non si può. Abbiamo vietato l’accesso anche agli arenili. Non permetteremo che pochi incoscienti possano vanificare il sacrificio di migliaia di bacolesi. Dovete restare a casa", conclude il primo cittadino bacolese.

