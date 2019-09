Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla U.O. Vomero hanno effettuato controlli ai venditori di frutta e verdura. Sanzionati quattro venditori, in Via D’Antona, in via G. Palermo, in Via Freud e in Via del Torto perché esponevano la merce a diretto contatto con gli agenti atmosferici ed ai gas di scarico dei veicoli pertanto da ritenersi inquinata e nociva per la salute dei consumatori; la merce, nella quantità di Kg 600 di verdura e frutta, veniva sequestrata e distrutta.

