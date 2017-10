Controlli sulla movida a Chiaia e al Vomero: raffica di multe

Una serie di controlli sono stati effettuati stanotte dalla Polizia locale di Napoli sia a Chiaia che al Vomero. Obiettivo, controllare la movida nei due quartieri più frequentati di Napoli nel fine settimana. Passati sotto la lente di ingrandimento una serie di locali nella cosiddetta zona dei baretti a Chiaia. In due fra questi a vico Belledonne si stava somministrando alcol a due minorenni. Stretta anche sulla viabilità visto che sempre nella stessa zona sono stati elevati 49 verbali per contravvenzione al codice stradale.

Colpiti anche i parcheggiatori abusivi della zona a cui sono stati comminati un totale di 35 verbali. Raffica di contravvenzioni anche per le auto in sosta con un totale 598 auto multate. Stesso trattamento per i guidatori anche la Vomero nella zona dei baretti di via Aniello Falcone, altro polmone della movida partenopea. Qui sono stati elevati 137 verbali per violazioni al codice della strada e 30 per sosta vietata. In totale le operazioni hanno portato ad un totale di 21mila euro di contravvenzioni.