Controlli nei locali della movida: maximulta ad una discoteca

Durante questo fine settimana gli uomini della Polizia di Stato della Divisione Polizia Amministrativa e del commissariato di Bagnoli hanno svolto vari controlli nei locali notturni di richiamo nella della zona flegrea. Ad una nota discoteca è stata contestata la violazione di illecito amministrativo ed è stata comminata la sanzione di circa settemila euro perché vendeva bevande alcoliche oltre le tre di notte.

In provincia di Napoli gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno effettuato numerosi controlli in alcuni locali, dove sono solito intrattenersi i giovani per consumare bevande ed ascoltare musica. Sono stati denunciati due gestori di un bar per schiamazzi notturni ed un altro gestore, invece, è stato multato per occupazione del suolo pubblico. Inoltre sono stati effettuati controlli presso alcune sale scommesse, dove un gestore è stato multato perché assente durante l’attività dell’esercizio. I controlli continueranno durante tutte le festività natalizie.