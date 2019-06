Raffica di multe a corso Malta: carro attrezzi in azione

Giro di vite sulle auto parcheggiate lungo corso Malta. Da diversi minuti sono in azione i vigili urbani che insieme a un carro attrezzi stanno rimuovendo e multando le auto parcheggiate in sosta vietata lungo la strada. Sono decine le vetture portate via dal carro attrezzi su ordine degli agenti.

I parcheggiatori abusivi

La zona è di solito “preda” di diversi parcheggiatori abusivi che permettono a molti la sosta vietata. Diversamente è andata stamattina con l'operazione degli agenti.

