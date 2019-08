Lascia rifiuti in strada ma viene immortalato dalle telecamere: multa di 500 euro

Questa mattina il personale della Polizia Locale di Napoli appartenente alla U.O.Tutela Ambientale, in Via brecce a Sant’Erasmo, zona orientale della città, grazie all’ausilio della telecamera di sorveglianza posta in zona è riuscito ad identificare e sanzionare un soggetto in azione mentre confeririva irregolarmente rifiuti. Il video riprende infatti un uomo che giunge con la propria auto sul luogo e svuota l’intero veicolo da rifiuti conferendo gli stessi in modo scorretto e fuori orario. Mediante il numero di targa del veicolo si è giunti quindi al responsabile, un cittadino che lavora a poca distanza dal luogo dove ha conferito fuori orario diversi bustoni contenenti imballaggi in plastica. Per lui è scattata immediatamente la sanzione di € 500,00.