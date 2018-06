Autolavaggi e illeciti: la scoperta delle fiamme gialle a San Giorgio

La guardia di finanza partenopea, insieme a personale della capitaneria di porto, ha dato vita in provincia di Napoli ad una serie di controlli volti alla prevenzione e alla repressione di illeciti ambientali.

In particolare le fiamme gialle – con tecnici di Arpac e Gori – hanno a San Giorgio a Cremano sequestrato tre autolavaggi, denunciandone i rispettivi rappresentanti legali. Le attività in questione erano sprovviste del titolo abilitativo di natura ambientale (Aua), necessario per l’immissione dei reflui nella fognatura. Inoltre è stato scoperto che gestivano illecitamente i rifiuti speciali prodotti nell'attività.

Sanzioni anche per altri due autolavaggi, queste per “irregolare tenuta del registro di carico e scarico rifiuti”, scarichi di acque reflue industriali in fogna, un lavoratore irregolare, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali nel 2014 e pagamenti in nero per il fitto di un immobile.