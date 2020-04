Vendeva la frutta davanti ad un palazzo: sanzionato con il cliente

Stamattina gli agenti del Commissariato di Giugliano-Villaricca, durante il servizio di controllo del territorio, transitando in via San Francesco a Patria hanno notato un banco di vendita di frutta e verdura all’esterno di uno stabile.

I poliziotti si sono avvicinati ed hanno sanzionato il titolare e un cliente, che stava acquistando alcuni prodotti, per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid-19. Inoltre, con il supporto di una pattuglia della Polizia Locale di Giugliano, gli agenti hanno sanzionato amministrativamente il titolare anche per l’assenza di autorizzazione per svolgere l'attività di esercizio di vicinato e per assenza di autorizzazione di tipo sanitario.