Lascia un sacchetto davanti ai vigili urbani: multata e privata dell'auto

Una donna di Acerra ha lasciato un sacchetto di rifiuti davanti ai vigili urbani - che nel frattempo erano impegnati a sanzionare un'altra persona che aveva abbandonato un divano. La donna è stata sanzionata e, dopo ulteriore accertamento, è emerso che la sua auto non aveva tassa di circolazione in regola e copertura assicurativa. Il filmato è stato pubblicato sui social network dal sindaco di Acerra Raffaele Lettieri. Oltre a dover pagare la sanzione la donna dovrà anche rinunciare all'automobile, che è stata sequestrata. "Questi trasgressori rovinano l'immagine della città", ha detto Lettieri, che ha anche invitato la cittadinanza a non fidarsi di svuota-cantine che sono soliti sversare rifiuti in maniera scriteriata.