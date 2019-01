Finta mozzarella di bufala Dop: alimentari nei guai

Vendeva la mozzarella spacciandola per dop ma è stato scoperto. Così è finito nei guai un negozio di alimentari a Tufino al cui proprietario è stato inflitto una sanzione amministrativa di quattromila euro. A scoprirlo sono stati i carabinieri della forestale che hanno multato l'esercizio commerciale perché esponeva un cartello con la scritta “mozzarella di bufala” ma in realtà il latte proveniva da un caseificio non ricadente in zona Dop.

I carabinieri della stazione di Roccarainola sono riusciti a scoprire il negozio in seguito ad una sera di controlli sulla vendita di prodotti di origine Dop e Igp.