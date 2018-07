Mugnano, arrivano le strisce blu: l'elenco delle strade interessate

A Mugnano arrivano le strisce blu, il provvedimento è stato varato ieri in Consiglio comunale dalla maggioranza Sarnataro.

I parcheggi a pagamento saranno introdotti lungo le principali arterie della città: via Napoli, via Manzoni, via De Gasperi, via Leopardi, via Pascoli, via Foscolo, I traversa via Napoli, via Deledda, piazza Brando, via Montale, via San Lorenzo, via Quasimodo, via Mercato, via Mugnano - Melito, via D'Acquisto, via Diaz, piazza Municipio, via Murelle, via Dei Fiori, via Roma, via Sacro Cuore, via Verdi, corso Italia, parcheggio San Lorenzo e parcheggio di via Montale, per un totale di oltre 800 stalli.

La sosta costerà un euro all’ora nei giorni feriali dalle 08 alle 13 e dalle 16 alle 20.

“Dopo la votazione in assise – spiega l’assessore alla Viabilità Vincenzo Massarelli – partiremo con la gara per affidare la concessione del servizio. Per l'inizio del 2019 anche Mugnano la sosta sarà finalmente regolamentata. Ovviamente saranno previste anche le strisce bianche, dove il parcheggio resterà gratuito, quelle per i disabili e per il carico e scarico merci”.

Nell'atto sono previste anche una serie di agevolazioni per i commercianti e i residenti, che potranno acquistare un abbonamento mensile rispettivamente di 30 e 15 euro.

“Si tratta di un risultato storico per il nostro Comune, uno dei pochi a non essere ancora dotato delle strisce blu - dichiara il sindaco Luigi Sarnataro - E' l'ennesima promessa mantenuta nei confronti dei cittadini. Non si tratta di un provvedimento per far entrare soldi nelle casse dell'Ente, che sono ben solide. Il nostro obiettivo è quello di eliminare la sosta selvaggia, e l'atavico problema delle auto in doppia fila che spesso impedisce la regolare viabilità. Grazie alla presenza degli ausiliari del traffico, che andranno a coadiuvare i vigili urbani, avremo un maggiore controllo del territorio. Inoltre andremo a favorire i commercianti della nostra città che da tempo chiedevano di introdurre la sosta a pagamento per consentire un maggior ricambio dei veicoli in sosta. Un altro punto del nostro programma di governo è stato raggiunto”.