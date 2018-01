Mugnano, arrestato detentore di una piazza di spaccio al Parco Verde di Caivano

Durante un blitz dei carabinieri al Parco verde di Caivano, si disfa di un borsone con un chilo di marjiuana e fugge. L'uomo di 60 anni è ritenuto il gestore di una delle piazza di spaccio del quartiere e, dopo la fuga, si è reso irreperibile, rifugiandosi in un appartamento a Mugnano, preso in affitto per lui da un conoscente.

I carabinieri del nucleo investigativo di Castello di Cisterna lo hanno localizzato e bloccato alla guida di un'auto mentre tentava di allontanarsi dall'appartamento. Nel frattempo il Giudice per le Indagini Preliminari di Napoli Nord ha emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare per detenzione e spaccio di stupefacenti, dunque l'uomo è stato arrestato.