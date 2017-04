Blitz a Torre del Greco, sequestrati 60 kg di mozzarella

La polizia di Stato di Torre del Greco ha effettuato nelle scorse ore una serie di controlli nell’area mercatale del centro storico, insieme a personale della polizia municipale e da personale dell’Asl settore Uov.

Multati cinque esercizi commerciali di via Traversa Teatro: riscontrati diversi illeciti amministrativi per sanzioni pari a 15.000 euro e, per due attività sono state emesse delle prescrizioni per la regolarizzazione sotto il profilo igienico sanitario. In particolare, all’interno di un esercizio commerciale di macelleria, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 60 chili di derivati del latte - mozzarella e formaggio - detenuti in modo irregolare.

Il titolare è stato denunciato in stato di libertà per inosservanze sanitarie e per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione.