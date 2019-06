Mozzarelle, pesce e molluschi non a norma: Nas sospendono tre attività

Tre attività commerciali sono state sospese a Torre Annunziata oggi dai carabinieri della stazione oplontina e dei Nas. I militari hanno effettuato dei controlli in un caseificio e in due pescherie riscontrando diverse irregolarità pericolose per i consumatori.

I controlli

Il primo controllo ha riguardato un caseificio dove erano esposti dei prodotti in cattivo stato di conservazione oltre che privi delle indicazioni sulla tracciabilità. I controlli sono poi proseguiti in due pescherie della zona sud della città. In questo caso i carabinieri hanno sequestrato 26 chili di pesce e molluschi senza le indicazioni obbligatorie. Anche le due attività sono state sospese.